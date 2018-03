Klacht tegen 'hardhandige' agenten geseponeerd 01 maart 2018

V.C., een 41-jarige man uit Assenede riskeert drie maanden cel met uitstel en 600 euro boete omdat hij ten onrechte een klacht had ingediend tegen vier agenten van de politie Meetjesland-Centrum. Zij moesten op 18 juli 2015 tussenbeide komen omdat er problemen waren. "De man wilde in gevecht gaan met de politie en greep naar hun wapen. Ze hebben geweld moeten gebruiken omdat hij weerspannig en agressief was", zegt de advocaat van de flikken Peter Crispyn. "Hij probeerde doodgeschoten te worden door de politie, als een zelfmoordactie", zegt de procureur. De man diende twee dagen later een klacht in bij het Comité P. omdat hij vond dat de politie hem te hardhandig had aangepakt. Zo verklaarde hij dat ze hem onder meer geschopt hadden. Die zaak is geseponeerd omdat de politie goed had gehandeld. Uitspraak op 14 maart. (JEW)