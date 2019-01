Kinderopvang Lemmieland is opvolger van De Leketuin: “Een kind kan en mag hier zichzelf zijn” Joeri Seymortier

14u41 0 Eeklo Kinderopvang De Leketuin in Eeklo is omgevormd tot Lemmieland. Elke dag worden er zestien kinderen opgevangen.

Ann Savat heeft 15 jaar lang de crèche in de Lekestraat in Eeklo uitgebaat, maar geeft de fakkel nu door aan de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen. Na Zulte en Deinze is Eeklo de derde crèche die het ziekenfonds in onze regio uitbaat. “Met de crèches van Lemmieland trekken we voluit de kaart van gezondheidspreventie”, zegt Cathy De Waele. “Bij Lemmieland zal psychologe Tine De Vos de kinderbegeleiders aansturen. Kinderen krijgen hier de ruimte om zichzelf te zijn en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Met specifieke spelmomenten en –technieken zullen ze geprikkeld worden met uitdagingen, en stimuleren we hun sociale vaardigheden. Een kind kan en mag hier zichzelf zijn.”

Info: 09/235.72.85 of info@lemmieland.be.