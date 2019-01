Kinderopvang in oude kerk Sint-Jozef opent op 1 september Werken met vertraging gestart, maar nu volop bezig Joeri Seymortier

10 januari 2019

17u13 0 Eeklo De kinderopvang in de oude Sint-Jozefkerk in Eeklo opent op 1 september de deuren. Binnen in de kerk zijn de verbouwingswerken volop bezig. De nieuwe kinderopvang moest eigenlijk al open zijn, maar de opstart van de werken verliep moeizamer dan gedacht. Het project wordt ook 200.000 euro duurder.

De grote verbouwingswerken van de ontwijde Sint-Jozefkerk in Eeklo zijn volop aan de gang. Eigenlijk moesten de kinderen daar nu al spelen, maar die timing werd niet gehaald. “De administratieve rompslomp van zo’n dossier zorgt altijd voor vertraging”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Ik ben blij dat de werken nu effectief in volle vaart bezig zijn. Eind juni moeten alle werken binnen klaar zijn. Dan kunnen we afscheid nemen van De Meibloem en verhuizen. Tijdens de zomermaanden wordt alles dan mooi ingericht en wordt ook de buiteninrichting aangepakt. Alles moet dan klaar zijn om op 1 september onze kinderopvang in de oude kerk van de wijk Sint-Jozef in gebruik te nemen.”

Gedeeld gebruik

Het gebouw zal niet enkel de stedelijke kinderopvang worden, maar zal ook kunnen gebruikt worden door de school die net naast de kerk ligt. De kinderen van de school zullen er overdag terecht kunnen voor muzische en plastische opvoeding, en voor alle creatieve uitspattingen. “De prijs van het dossier is ondertussen wel al wat opgelopen”, zegt schepen Van den Driessche. “We zijn begonnen aan 920.000 euro, maar de verbouwing zal nu ongeveer 200.000 euro meer kosten. We willen er in ieder geval alles aan doen om de buurt zoveel mogelijk bij dit project te betrekken. Deze kerk is altijd hun stek geweest, en we willen dat buurtgevoel echt behouden. Zeker bij de ombouw van een kerk, is een goede communicatie met de buurt bijzonder belangrijk.”

Halve ronde

De kerk van Sint-Jozef viel op door de stijl binnenin: een grote halve ronde met banken. Van die banken werd het hout er afgehaald, maar het beton behouden. Op dat beton wordt een nieuwe houten vloer gelegd, zodat het een ietwat verhoogd nieuw speelvlak wordt voor de kinderen. “Rondom aan de zijkant van de kerk is er plaats voor opbergkasten. De cirkel waar vandaag nog het altaar staat, wordt ook behouden. In het ontwerp is er veel aandacht voor een goede akoestiek. Voor een kinderopvang met honderd kinderen is dat echt wel nodig. We gaan ook een keuken bouwen, ongeveer ter hoogte van de inkom van de huidige kerk. Er komt ook een trap naar de twee lokalen op de bovenverdieping boven de winterkapel. Die ruimtes zullen ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden. We gaan ook een groot raam steken, zodat de kinderen in de tuin van de kerk kunnen. Daar willen we ook een buitenpodium maken”, zegt schepen Van den Driessche nog.