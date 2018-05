Kinderopvang bant gesuikerde dranken 16 mei 2018

De buitenschoolse kinderopvang van de stad Eeklo wil volop de kaart trekken van de gezonde voeding. "In een werkgroep van begeleiders uit de kinderopvang werd een visie uitgewerkt waarin gezonde voeding voorop staat", zegt schepen Ann Van den Driessche (CD&V+). "Gesuikerde dranken worden vervangen door water en melk. Koeken met een laag chocolade worden verbannen en maken plaats voor een stuk fruit of groentehapjes. Kinderopvang De Meibloem toont een mooi staaltje kinderparticipatie. De begeleiding maakt samen met de kinderen een bord waarop de kinderen zelf het weekmenu van de vieruurtjes mogen opstellen. Een leuke manier om kinderen te betrekken bij het tussendoortje. Wat ze zelf kiezen gaan ze ook liever eten. In de Zuiderzon stond onlangs zelfs een leuk kiwi-soepje met yoghurt op het menu." Eeklo gaat ondertussen op zoek naar jobstudenten voor de kinderopvang tijdens de komende zomervakantie. Ook een nieuw digitaal reservatiesysteem wordt gelanceerd. (JSA)