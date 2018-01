Kinderopvang aan nieuw zwembad heet Dolfijn 24 januari 2018

De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel gebouwd wordt naast het nieuwe zwembad in de Burgemeester Pussemierstraat in Eeklo, zal de naam BKO Dolfijn krijgen. "Een leuke verwijzing dat de kinderen het er 'dol fijn' zullen hebben", zegt schepen Ann Van den Driessche (CD&V+). "Daarnaast is Dolfijn ook een mooie verwijzing naar het nieuwe zwembad dat we er naast ook aan het bouwen zijn."





Voor de nieuwe BKO Dolfijn betaalt de stad Eeklo 850.000 euro. BKO De Zuiderzon is net geopend en dat heeft ook al 800.000 euro gekost. Voor de verbouwing van de kerk Sint-Jozef naar de BKO De Meibloem betaalt de stad 700.000 euro. (JSA)