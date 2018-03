Kinderen ronden programma 'Maatjes in Balans' succesvol af 23 maart 2018

Zes kinderen hebben in het AZ Alma in Eeklo het programma 'Maatjes in Balans' met succes afgerond. Het programma is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaarmet overgewicht. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar is er een vergelijkbaar programma 'Makkers in balans'. Met dat behandelprogramma wordt gestreefd naar gewichtscontrole of gewichtsverlies. "In het programma ligt de nadruk niet op afvallen, maar wel op het aanleren van een gezonde levensstijl die levenslang kan worden volgehouden. Een kind hoeft echt niet te diëten", zegt psychologe Stephanie Peene. Meer info en inschrijven via maatjesinbalans @azalma.be.





(JSA)