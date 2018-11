Kinderen kunnen zich zondag creatief uiten op Kunstendag Joeri Seymortier

14 november 2018

12u00 0 Eeklo Zondag 18 november is de ‘Kunstendag voor Kinderen’. Onder andere in Eeklo en Maldegem is er heel wat te beleven.

Maldegem organiseert zondag een Kunstendag voor kinderen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn vanaf 9.30 uur welkom in de bibliotheek om creatief aan de slag te gaan. Er zijn workshops zoals papier maken, tekenen met illustratrice Louize Perdieus, of zelf een tekenrobot maken. Gratis deelname. Inschrijven: www.maldegem.be/webshop.

In Eeklo wordt zondagnamiddag alles gecentraliseerd in de bibliotheek. Vanaf 14 uur zie je er de film van Uitblinkers, je kan deelnemen aan workshops over knutselkunst, er is een Kamishibai-theatertje, er zijn voorstellingen en je kan experimenteren met muziek. In Eeklo kost een ticket 6 euro. Met een Uitpas betaal je 1,5 euro. Info: www.ccdeherbakker.be.