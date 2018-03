Kinderen Het Droomschip overnachten op school 21 maart 2018

02u30 0

Juf Goedele en juf Dinah van Het Droomschip in Eeklo organiseerden een uitwisselingsproject met de kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. De bedoeling was om de integratie tussen de groepen te bevorderen, en de kinderen aan elkaar te laten wennen om zo de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar te versoepelen. Voor het slapen deden de kinderen ook een uitstap naar Mu.Zee in Oostende. "Op school blijven slapen was echt super plezant. Samen met de juffen en alle vriendjes in de slaapzak", klonk het bij de kinderen.





(JSA)