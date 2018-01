Kinderen De Tandem pluizen kranten uit 25 januari 2018

De kinderen van het vierde leerjaar van De Tandem in Eeklo hebben zich volledig ondergedompeld in de wondere wereld van de kranten.





De school nam deel aan het project 'Nieuws in de klas'. "Kinderen en jongeren komen via verschillende kanalen in contact met nieuws", zegt juf Jamila. "Maar het is voor hen niet makkelijk om te bepalen welk nieuws echt, correct en betrouwbaar is. We hebben ze ook geleerd hoe ze media actief, kritisch en bewust kunnen gebruiken. Niet alleen de kranten, maar ook onafhankelijke nieuwssites en andere mediabronnen komen aan bod."





De leerlingen zijn enthousiast. "Nu neem ik 's ochtends bij het ontbijt ook eens de krant van papa erbij", klonk het bij de scholieren. (JSA)