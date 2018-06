Kind (10) aangereden door hoogtewerker 22 juni 2018

02u45 0

Een tienjarig kind is gisterenmorgen rond 8 uur aangereden door een hoogtewerker in de Stationsstraat in Eeklo in de richting van het Krugercentrum. De jongen was vermoedelijk op weg naar school toen het aan het zebrapad aan de Proximuswinkel mis ging. De chauffeur kon niet tijdig stoppen zodat de aanrijding onvermijdelijk was. Omdat het meteen duidelijk was dat het om een zwaar verkeersongeval ging, kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Het slachtoffertje werd gewond, maar niet in levensgevaar, overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo. Hij was de hele tijd bij bewustzijn. Door het ongeval was de rechterrijstrook geruime tijd afgesloten voor het verkeer . Op die manier kon de politie de precieze omstandigheden onderzoeken. Hierdoor ontstond er in de richting van Waarschoot wel wat verkeershinder.





(JEW)