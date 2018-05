Kilometervreters verzamelen 30.000 euro 09 mei 2018

De Eeklose Kilometervreters verschijnen in het hemelvaartsweekend met maar liefst zes ploegen aan de start van de '1.000 kilometer tegen kanker'. Daarvoor hebben ze maar liefst 30.000 euro startgeld ingezameld.





Er wordt van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei duizend kilometer gefietst. De vaste ploeg met Ludo Blomme, Marc Windey, Rik Smitz, Anneke De Roo, Eddy Van Wynsberghe, Jan Santens, Dominique Martens, Annelies De Clercq, Ronny Sierens en Elien Tondat nemen ook een pak gastrijders mee. Dat zijn Wendy Dauw, Tim Van Renterghem, Marnix Roelands, Donald De Vliegher, Joachim Meiresonne, Etienne De Grave, Geert Faes, Filip Lebrun en Eveline Ragaert.





Je kan het hele weekend de avonturen volgen op sociale media. Via #EVK1000 kunnen alle foto's geraadpleegd worden. Intussen wordt ook gewerkt aan de nieuwe editie van de 24 uren op rollen, op 9 en 10 november in de Evenementhal aan de Pussemierstraat in Eeklo. (JSA)