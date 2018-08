Kermis op Sint-Jozef 08 augustus 2018

De wijk Sint-Jozef in Eeklo houdt in het weekend van 10 tot 13 augustus de Jozefse Feesten.





Op vrijdag 10 augustus wordt om 11 uur begonnen met het minivoetbaltornooi Street Action. 's Avonds is er een kaarting en een dartstornooi. Op zaterdag 11 augustus is er om 14 uur een schieting en 's avonds een eetfestijn met optreden van Bonnie Tiger.





Zondag 12 augustus wordt begonnen om 7.30 uur met het ontbijt van de Chiro. Om 11 uur is er een aperitiefconcert met het Duo Romanta. In de namiddag is er een automeeting en 's avonds is er bingo. Op maandag 13 augustus wordt afgesloten met een seniorenmiddag met het Memory Combo.





Alle festiviteiten vinden plaats in de Abdijstraat in Eeklo. (JSA)