Kamagurka en Koen Dewulf spelen benefiet voor bouwplannen Sint-Jozef en Sint-Janneke Joeri Seymortier

20 maart 2019

10u57 0 Eeklo Enkele creatieve vrienden houden op zaterdag 23 en zondag 24 maart een benefiet voor de bouwplannen van de school Sint-Jozef en Sint-Janneke in Eeklo.

Op zaterdag 23 maart speelt Koen Dewulf met ‘Koen & De Anderen’, goed voor een avond kleinkunst. Koen Dewulf, Marlies De Wildeman en Robbe Malschaert brengen eigen nummers, maar vooral ook meezingers van Jan Dewilde, Boudewijn De Groot en Wigbert passeren vanaf 20 uur de revue. Op zondag 24 maart komt Kamagurka langs, met Stijn Verdegem in zijn voorprogramma. Het gaat om een aperitiefshow, die zondag al om 11 uur start.

Kaarten kosten zowel voor zaterdag als zondag 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Er wordt gespeeld in de polyvalente zaal van Ten Doorn in Eeklo. Kaarten zijn te bekomen op het secretariaat van Sint-Jozef en Sint-Janneke, of via alle leden van ‘De Vrienden van Sint-Jozef en Sint-Janneke’.