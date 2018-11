Kaatje Tralalaatje viert haar tiende verjaardag in tweede kleuterklas De Wegel Joeri Seymortier

16 november 2018

11u50 0 Eeklo De populaire Ketnet-figuur Kaatje Tralalaatje heeft vrijdagvoormiddag een bezoek gebracht aan de kleuters van De Wegel in Eeklo.

Kaatje liet een half uur op zich wachten, maar dat kon de pret bij de 205 kleuters niet bederven. Het was eigenlijk de tweede kleuterklas die een wedstrijd van Ketnet gewonnen had, waardoor Kaatje Tralalaatje in Eeklo kwam vieren dat ze precies tien jaar op televisie te zien is. Juffrouw Veerle De Pauw had samen met haar collega’s Jo en Sonja een leuk filmpje gemaakt en dat viel in de prijzen.

Kaatje werd onthaald op de rode loper door alle kleuters van de school. Nadien trok ze naar de winnende tweede kleuterklas, waar ze trakteerde op poppenkast. De juf had daar ook voor verjaardagstaart gezorgd. Nadien trok Kaatje nog naar de grote zaal, waar alle kleuters van de school haar konden ontmoeten.