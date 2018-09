Kaaiken verliest 1.400 parkeerplaatsen Joeri Seymortier

06 september 2018

10u58 0 Eeklo De organisatoren van de Kaaifeesten in Eeklo moeten het dit jaar met 1.400 parkeerplaatsen minder doen. Ingrijpend voor de 30.000 bezoekers van de rommelmarkt.

De ‘Grootste rommelmarkt van Vlaanderen’ op ’t Kaaiken in Eeklo wordt dit jaar gehouden op zondag 7 oktober. Vandaag zijn er al 1.050 standhouders ingeschreven, en dat kan nog aangroeien tot maximum 1.335 standjes. De rommelmarkt lokt gemiddeld 30.000 bezoekers, en daar zijn een pak parkeerplaatsen voor nodig.

“Dit jaar verliezen we 1.400 parkeerplaatsen, dus moeten we op zoek naar alternatieven”, zegt voorzitter Dirk Mussche. “De weide op het einde van de Guldensporenstraat is ondertussen verkaveld. Rond het oude ziekenhuis kan ook bijna niet meer geparkeerd worden door de afbraakwerken. Ook de parking aan de sporthal is een pak kleiner geworden, waardoor wij alles samen 1.400 parkeerplaatsen verliezen.”

Er wordt naar alternatieven gezocht. “Parking zeven aan de Zandstraat heeft nog wat reserve, dus daar kunnen extra wagens op”, zegt Mussche. “Ook in de Pokmoere is een nieuwe weide gevonden. Op het terrein van Ten Doorn is door de afbraakwerken ook wat extra plaats. We gaan dit jaar nog veel meer de pendelbussen moeten promoten. Je kan dan parkeren op het industrieterrein van Eeklo, en wordt met een pendelbus naar ’t Kaaiken gebracht.”

Het programma van de feesten vind je op www.kaaiken.be.