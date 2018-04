K's Choice speelt op Herbakkersfestival 25 april 2018

02u26 1

De organisatoren van het Herbakkersfestival in Eeklo lanceren een nieuwe naam. K's Choice komt op zondagavond 19 augustus naar het Herbakkersplein. Eerder werd ook al de komst van de Fixkes aangekondigd. "De groep van Sarah en Gert Bettens staat weer volop in de belangstelling", zegt Geert Faes van de vzw Bakfiets. "De échte doorbraak bij het grote publiek kwam er in 1995, met de release van 'Not an Addict'. Dat K's Choice na 25 jaar nog springlevend is, tonen ze nu volop in het VTM-programma 'Liefde Voor Muziek', waar topartiesten nummers van elkaar herwerken en brengen."





Info: www.herbakkersfestival.be.





(JSA)