Juf Peggy schrijft kinderboek 26 april 2018

Peggy Claeys uit Ertvelde, leerkracht Nederlands aan het College Ten Doorn in Eeklo, heeft voor het eerst een kinderboek geschreven.





Peggy Claeys geeft al 21 jaar les en steekt haar liefde voor taal nu ook in een boek. Ze schrijft onder de naam Lily C. Een combinatie van haar tweede naam Liliane en de eerste letter van haar familienaam. "In de klas merk ik dat jongeren steeds minder tot lezen te verleiden zijn", zegt Peggy. "Ik hoop als schrijfster hierin verandering te brengen. Ik heb vorig jaar een driedaagse cursus 'kinderboeken schrijven' gevolgd. En nu ligt 'Froezeltje wil hogerop' in de rekken. De tekeningen in het boek zijn van Jolien De Baets."





Info: www.lilyc.be. (JSA)