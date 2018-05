Joseph en Denise vieren diamanten huwelijk 03 mei 2018

Joseph Teerlinck-Boelens en Denise Goethals uit de Varenslaan in Eeklo zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten koppel heeft twee dochters en twee kleinkinderen. Ze leerden elkaar kennen op de kermis van Kaprijke. Joseph was eerst metser en werd dan ambtenaar bij de dienst 'Wegen en Verkeer'. Denise stond in voor het huishouden. Nu gaan ze nog graag twee keer per week samen curvebowlen in de sporthal van Sint-Laureins.





(JSA)