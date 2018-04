Jonge dief probeert vrouw te bestelen 13 april 2018

In het warenhuis AD Delhaize in de Stationsstraat in Eeklo is woensdag rond 16.30 uur een vrouw bijna bestolen tijdens het winkelen. Een jongeman in grijze joggingpak met kap over het hoofd probeerde haar handtas mee te grissen, maar slaagde daar niet in. De vrouw verkeerde in shock na het voorval. De man sloeg te voet op de vlucht via de Stationsstraat en kon niet meer worden aangetroffen. (DJG)