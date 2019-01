Jong CD&V steunt blokkende studenten Joeri Seymortier

09 januari 2019

11u25 0 Eeklo Jong CD&V Eeklo heeft de studerende jongeren in de stad een hart onder de riem gestoken met lekkere versnaperingen.

Ook na de gemeenteraadsverkiezingen blijven de jongeren van CD&V Eeklo acties voeren. “We zijn nu op pad gegaan om de blokkende student in Eeklo te steunen”, zegt Filip Smet. “We gingen langs in de bibliotheek en in het jeugdcentrum. Op de twee locaties kunnen de studenten terecht om in groep te studeren. Met wat fruit, studentenhaver en ander lekkers wilden we hen een lekker tussendoortje bezorgen, zodat ze ook wat kunnen ontspannen tussen het studeren door. Er kunnen gerust nog meer studenten in de ‘bloklocaties’ terecht. Ideaal voor wie het te druk vindt om thuis te studeren of wat nood heeft aan een beter studeerritme.”