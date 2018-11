Jonas Deilgat nieuwe voorzitter Jong Groen Eeklo: “De jeugd mobiliseren en de ouderpartij scherp houden!” Joeri Seymortier

13 november 2018

Jong Groen Eeklo heeft een nieuw bestuur samengesteld en schuift Jonas Deilgat naar voor als de nieuwe voorzitter.

Groen blijft ook volgend jaar in de meerderheid in Eeklo en verdubbelt het aantal schepenzetels naar twee. Ook de jongerenwerking wordt verder uitgebouwd. Naast de nieuwe voorzitter Jonas Deilgat, wordt Femke Van Durme ondervoorzitter, Isaura Calsyn campagneverantwoordelijke, Jessica Van Wynsberge inhoudelijk verantwoordelijke en Maarten De Coninck de nieuwe communicatieverantwoordelijke. “Met deze enthousiaste groep willen we Eeklo nog aantrekkelijker maken voor jongeren”, zegt kersvers voorzitter Deilgat. “Wij willen als een onafhankelijke afdeling de jeugd van Eeklo mobiliseren en de ouderpartij scherp houden. Volgend jaar willen we ons vooral inzetten voor de klimaatproblematiek. Een thema waar je ook op lokaal vlak zo veel kan verbeteren. Je mag je aan enkele opvallende acties in het straatbeeld verwachten.”