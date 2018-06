Jeugdhuis bant plastic rietjes 06 juni 2018

Jeugdhuis De Route in Eeklo wil de afvalberg verkleinen en bant binnenkort de plastic rietjes. "Vanaf nu zullen we geen plastic rietjes meer bestellen, omwille van de zogenaamde 'single use plastics' die een enorme vervuiling veroorzaken in de zeeën", zegt Gilles Gobyn van het jeugdhuis.





"We proberen zo mee milieubewustheid te creëren bij onze jongeren. Nu krijg je ook al metalen vorken bij de snacks die we verkopen. We zoeken intussen naar een milieuvriendelijk alternatief, zoals misschien metalen afwasbare rietjes. Als jeugdhuis blijven we verder onderzoeken hoe we onze afvalconsumptie kunnen verminderen en onze ecologische voetafdruk in het algemeen zo klein mogelijk kunnen houden." (JSA)