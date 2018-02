Jeugdcentrum Kubiek viert vijfde verjaardag 09 februari 2018

Jeugdcentrum Kubiek uit Eeklo viert dit weekend haar vijfde verjaardag. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari is het feest in de Kerkstraat.





Op vrijdag 9 februari om 16 uur wordt het startschot gegeven met een afterworkparty. Iedereen krijgt een gratis hapje en drankje, en de muziek komt van discobaar Berre & Jerre. De optredens komen vrijdag van The Moonlovers en Diedjé Guytaar.





Op zaterdag 10 februari is er van 14 tot 17 uur een gezinsnamiddag. Theater Savooi zorgt voor gekke kapsels en tattoos. Mike Claeys geeft een interactieve muziekworkshop. Er zijn creatieve ateliers en veel muziek. Zaterdagavond vanaf 22 uur is er Hiphop Hooray met de DJ's Merlo, Yarne, Lereujs en de Nederhoppers Ashafar en Pierri. Heel het weekend gratis toegang. (JSA)