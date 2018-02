Jenevermuseum niet brandveilig: VVV weer op straat 21 februari 2018

02u37 0 Eeklo Het Jenevermuseum in Eeklo gaat tijdelijk dicht omdat het gebouw niet in orde is met de brandveiligheid. Na een jaar zoeken ging de VVV daar haar collectie uit het Heemmuseum tentoonstellen, maar de VVV staat nu weer op straat.

De soap van de verhuizing van het Heemmuseum van de VVV in Eeklo blijft duren. De provincie wou vorig jaar het Heemmuseum in Het Leen sluiten, dus ging de stad op zoek naar een nieuw onderkomen. Dat werd na een jaar zoeken gevonden in het Jenevermuseum. Maar nog voor de dozen met de collectie van de voorbije vijftig jaar uitgepakt zijn, gaat de sleutel al weer op het slot. De elektriciteit voldoet niet en het gebouw is niet brandveilig.





Onafhankelijk gemeenteraadslid Michel De Sutter en Marc Windey van SMS wijzen met de vinger naar het stadsbestuur. "Voor Nieuwjaar was er daar nog een succesvolle tentoonstelling van de Ridders en dat was geen probleem", zegt het tweetal. "En nu de VVV haar volledige collectie in dozen naar daar gebracht heeft, kan het plots niet meer. Het Jenevermuseum moet een museum zijn, en geen depot of 'bergkot'. Volgens het verslag zou het maximum 20.000 euro kosten om het gebouw aan te passen. Doe dat dan en geef de vrijwilligers van de VVV een toekomst."





Schepen van Cultuur Rita De Coninck (CD&V+) wil het Jenevermuseum open houden, maar staat met de rug tegen de muur. "Ik vond dit ook de beste oplossing, maar het kan nu niet. We moeten opnieuw met iedereen rond de tafel gaan zitten, voor een stevig debat over het waardevolle erfgoed", reageert de schepen.





Voorzitter Johan Van Hyfte van de VVV is ontgoocheld. "We staan opnieuw nergens", zucht Van Hyfte. "Ik verwijt de stad niets en weet dat de veiligheid voor alles gaat. Maar binnen de VVV zijn er mensen die zich afvragen of het geen tijd wordt om de handdoek in de ring te gooien. Ik wil mij zelf niet laten meeslepen door die emoties, en hoop samen met de stad naar een nieuwe oplossing te kunnen zoeken. Maar er zijn grenzen aan ons geduld en onze goedheid", zegt Van Hyfte nog. (JSA)