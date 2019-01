Jeneverhuis wordt dit voorjaar nog nieuwe werkplek voor ginmaker Joeri Seymortier

17u10 0 Eeklo Nog dit voorjaar zal in het Jeneverhuis in Eeklo een ginmaker aan de slag gaan, om onder andere Eeklose gin te maken.

Ooit werd in het Jeneverhuis nog de jenever Van Hoorebeke gedistilleerd, maar binnenkort zal er gin gemaakt worden. Het Jeneverhuis is vandaag niet veel meer dan een opslagplaats voor het vele materiaal van de VVV Eeklo. Maar daar komt verandering in. De bvba Heynsquared maakt nu al de Gentse gin Ginderella, maar zal in Eeklo ook een Eeklose gin maken. De bvba betaalt per maand 450 euro gebruiksvergoeding aan de stad Eeklo.

“Het gaat om een kleine producent die perfect in het Jeneverhuis past”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Er zal af en toe een degustatie gehouden worden, en er zullen ook workshops gehouden worden over gin. We willen meer leven in het Jeneverhuis, en een ginmaker hoort daar perfect thuis. Eeuwenlang is daar jenever gestookt, dus we blijven in dezelfde branche.”

Rita De Coninck (CD&V) wil snel een totaalplan voor het Jeneverhuis en hoopt dat ook de VVV Eeklo daar onderdak kan behouden. De ginmaker krijgt zowat de helft van het gebouw, dus er is in ieder geval nog plaats over. “We hebben destijds gevochten zodat de stad het Jeneverhuis niet zou verkopen. We gaan het Jeneverhuis de bestemmingen teruggeven die passen binnen de site van de Academie, de bibliotheek en het Cultuurcentrum. Mooi erfgoed als dat van ons Jeneverhuis moeten we als stadsbestuur bewaren”, zegt schepen Marc Windey (SMS) nog.