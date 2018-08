Jalina maakt festivaloutfit voor vriendinnen 11 augustus 2018

02u29 0 Eeklo Zien en gezien worden, dat is de leuze tijdens Wecandance op het strand van Zeebrugge. De jonge ontwerpster Jalina Van Loo uit Eeklo kleedt haar vriendinnen in een speciale outfit. "Voor dit festival mag het eens extravagant zijn", vindt ze.

30.000 festivalgangers schitteren dit weekend in hun favoriete cowboy- of cowgirl-outfit tijdens Wecandance. "Elk jaar werken we met een thema dat toch tot de verbeelding spreekt", zegt organisator Bart Roman. "De wereld van het wilde westen is zo'n onderwerp."





De Eeklose Jalina Van Loo ontwerpt een kleine collectie voor eigen gebruik. Het is te zeggen: zes vriendinnen mogen in een exclusief stuk van haar hand naar het festival. "Ik heb er best wel wat werk in gestoken", vertelt ze. "Het is voor mij de eerste keer Wecandance. Maar we willen het goed doen." Jalina koos voor veel witte tinten "omdat het zomer is", met een subtiele verwijzing naar het thema. "Er goed uitzien is heel belangrijk op dit festival en daar doen we graag aan mee."





Geen toeval dus dat het merendeel van de festivalgangers komende weekend van het vrouwelijk geslacht is. Meer dan zes op tien is vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. "Dat is uitzonderlijk voor een festival", zegt Roman.





Voor meer info over Wecandance in Zeebrugge kan je terecht op www.wecandance.be. (JSA/BHT)