Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht komen met extra show naar Eeklo Joeri Seymortier

23 januari 2019

10u53 0 Eeklo De vzw Sterrenparade organiseert dit voorjaar een tweede voorstelling van de nieuwe zaalshow van komiek Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht.

De kaartenverkoop voor de nieuwe show start op zaterdag 26 januari om 10 uur. “De eerste voorstelling op donderdag 30 april was snel uitverkocht en de wachtlijst bleef groeien”, zegt Stefan Vincke van de vzw Sterrenparade. “Daarom hebben we nu een extra voorstelling gepland op woensdag 29 mei om 20.30 uur. Dat is de dag voor Hemelvaart, dus ideaal voor een avondje uit. Jacques en Ruben brengen de show ‘Van 7 tot 77’. Het wordt een terugkeer naar de oude typetjes, aangevuld met nieuwe hilarische sketches.”

Kaarten kosten 26 euro. Voor mensen met een Uitpas aan kansentarief is dat 6,50 euro. De kaartenverkoop gaat van start op zaterdag 26 januari vanaf 10 uur, en echt niet vroeger. Reserveren kan per mail via info@vzwsterrenparade.be, of via de ticketlijn op 09/336.42.51.

Info: www.vzwsterrenparade.be.