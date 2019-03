IVM opent nieuw interactief educatief centrum Jeffrey Dujardin

05 maart 2019

21u12 2

Het gekende afvalintercommunale IVM heeft een nieuw educatief centrum gebouwd. Een plek voor de bezoeker bewust te maken over het milieu, recycleren en het integrale afvalverhaal. Met de hulp van filmpjes, cartoons en verschillende interactieve plekken. “Hopelijk heeft iedereen zoals mij het wow-gevoel bij het binnenkomen”, zegt Koen Loete, oud-burgemeester en voorzitter van IVM.

“IVM ontvangt regelmatig scholen, waarbij we hen informeren over afvalpreventie, sorteren en recycleren”, zegt Koen Loete. “Wij als groen intercommunale vinden het belangrijk dat we die boodschap kunnen meegeven, de mensen sensibiliseren.” Het centrum lijkt op de juiste moment te komen, “Het is zeker een hedendaags thema, met de klimaatmarsen van de afgelopen tijd. Het is goed dat we dit kunnen tonen aan de jongere generatie.”

Integraal afvalverhaal

Het interactief en educatief centrum is er meer dan zomaar een bezoekje aan ‘de oven’. Het is er één op maat. Voor de jongere bezoekers kan het ‘integrale afvalverhaal’ volledig in het educatieve deel doorgaan, de oudere kunnen daarnaast ook een bezoekje brengen aan de afvalenenergiecentrale. Kortom, een beleving voor jong en oud. Het centrum is ingedeeld in 5 themakamers bij elk van de kamers zijn er interactieve elementen, met afbeeldingen en uitleg. Een echte ontdekkingstocht doorheen de afvalwereld. De eerste kamer is alvast duidelijk, in het midden van de kamer zweeft onze aarde. “Het gaat over de bedreiging van onze planeet, het zwerfvuil in de bossen”, zegt Koen Loete. “Op de muren hangen ook QR-codes die je met een tablet kan scannen en zo filmpjes over het onderwerp kan bekijken.” De tweede kamer gaat over hoe je afval kan voorkomen, door middel van bijvoorbeeld kippen in huis te nemen, het nut van een composthoop of hoe een trip naar de kringwinkel kan bijdragen aan het milieu.

Spookhuisje

En zo gaat het verder, er is een ruimte over afval correct sorteren, waarbij er een donkere kluis voorzien is voor het klein gevaarlijk afval. “We willen de kinderen bewust maken van het gevaar hiervan, daarom is er een soort spookhuisje gemaakt daarvan.” Ook is er een volledig ruimte gewijd aan hoe de afvalenergiecentrale werkt. “We hebben een moeilijk verhaal vertaald in iets gemakkelijk, via de cartoons krijg je een duidelijk beeld van welke stappen er zijn in heel het proces.” In de laatste ruimte gaat het over afval opruimen waarbij je letterlijk het afval in de vuilbak kan steken. “Op de muur achteraan is de ideale wereld geschilderd. Sommige kindjes snappen het concept wel nog niet van het afval in de ruimte, ze wilden het meepakken naar huis. Maar ze waren al zeer enthousiast over het centrum.”

Wie het centrum een bezoekje wil brengen kan reserveren via de website: www.ivmmilieubeheer.be. Voor scholen is het bezoek gratis