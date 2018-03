Isabelle Verwilst leidt Meetjeslandse Bouwmaatschappij 31 maart 2018

Isabelle Verwilst is de nieuwe directeur van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) in Eeklo.

Isabelle Verwilst werkt al 15 jaar bij de Bouwmaatschappij en was de rechterhand van de vorige directeur Steve Van Damme. Hij wordt nu general manager bij Publiganda. "De MBV verhuurt nu meer dan 1.800 sociale huurwoningen in de regio", zegt Isabelle Verwilst. "De komende tien jaar staat de bouw van nog meer dan 300 sociale huur- en koopwoningen gepland. We hebben hier een twintigtal medewerkers op kantoor. Zelf gaan we ook bouwen. Tegen 2021 moeten we een nieuw kantoor hebben langs de Gentsesteenweg in Eeklo." (JSA)