Irish Pub sluit de deuren

Dirk Leyre en Annie Van Hoorebeke sluiten na 18 jaar de deuren van hun Irish Pub in Eeklo. Dat is een stadsgebouw en de concessie is verlopen. Het duo start een nieuwe zaak in Assenede.





Over de sluiting van de Irish Pub is de laatste maanden veel te doen geweest. De stad won een juridische procedure waaruit blijkt dat de overeenkomst tussen stad en uitbaters wel degelijk een concessie is, en dat die na 9 jaar voor iedereen weer opengesteld moet worden. De stad wil het gebouw nu eerst opfrissen en dan nieuwe uitbaters zoeken. Daar wachten Dirk en Annie niet op, en ze heropenen in het najaar de Plein Vu in Assenede.





Meteen wil Eddy De Ketelaere van De Bakkerei duidelijkheid scheppen. In Eeklo doet het de ronde dat hij de Irish Pub zal overnemen, maar dat ontkent hij. "Ik ben voorzitter van Horeca Meetjesland en heb altijd geprobeerd om te bemiddelen tussen de eigenaars en de stad. In De Bakkerei heb ik zelf een concessie met de stad, dus ik weet hoe moeilijk dat is." (JSA)