Inline Skating Club Eeklo bindt rolschaatsen aan voor vzw Heldenhuis Joeri Seymortier

17 december 2018

11u06 0 Eeklo De Inline Skating Club Eeklo organiseert op zaterdag 22 december het Winter Skate Event, ten voordele van de vzw Heldenhuis.

Zaterdag kan je vanaf 16 uur in het Sportpark van Eeklo terecht. “Iedereen is welkom om te skeeleren, skaten of steppen voor het goede doel”, zegt Roos Bekaert. “De evenementenhal in het Sportpark wordt helemaal in de kerstsfeer gehuld. Je kan rolschaatsen en genieten aan heel wat kraampjes. Deze actie kadert in de Warmste Week en we steunen vzw Heldenhuis. Die vzw wil in Eeklo een huis oprichten voor jongvolwassenen met een beperking.”

Van 16 tot 19 uur is er een Kids Skate, voor kinderen en tieners. Er wordt gevraagd om voor een kerstoutfit te zorgen. Vanaf 20 uur wordt overgeschakeld op Disco Skate, met veel ambiance. Wie geen skates heeft, kan die gratis gebruiken van de club.