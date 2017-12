Indoor skaten tijdens kerstvakantie 02u31 1

Jeugdhuis De Route in Eeklo bouwt tijdens de kerstvakantie een indoor skatepark, in de evenementenzaal van het jeugdcentrum Kubiek in de Kerkstraat. Er worden onder andere half pipe's, funbox, banks, rails en een wallride geïnstalleerd. Je mag er binnen vanaf 14 jaar. Jonger kan ook, maar dan alleen onder begeleiding. Het indoor skatepark is open van dinsdag 26 december tot en met 6 januari 2018. Elke dag van 13 tot 22 uur. Op zondag 31 december en maandag 1 januari gesloten. Er worden ook workshops skaten georganiseerd. Info: www.eeklo.be. (JSA)