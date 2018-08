Inbrekers proberen vijf voordeuren 23 augustus 2018

Inbrekers hebben maandagavond geprobeerd om in vijf woningen in te breken in de H.D. Lowiestraat in Eeklo. Bewoners die thuiskwamen, merkten op dat het slot van hun voordeur geforceerd was. "Verder dan wat braakschade aan het slot kwam het niet", aldus de politiezone Meetjesland Centrum. "De feiten moeten gebeurd zijn tussen 22.30 uur en 00.30 uur. Wie verdachte handelingen heeft opgemerkt, kan dit altijd melden op 09/376.46.46." (WSG)