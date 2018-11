Inbreker raakt niet binnen in scoutslokaal Wouter Spillebeen

18 november 2018

17u24 0 Eeklo De scoutslokalen van FOS De Leeuwerik op de Tieltsesteenweg in Eeklo hebben ongewenst bezoek gekregen. De inbreker raakte uiteindelijk niet binnen.

De Scouts verwittigden de politie zaterdagmiddag. Ze stelden vast dat de houten lijst van een raam was opengebroken. Een ander raam werd beschadigd. Er is geen sprake van een buit omdat de pogingen van de inbreker tevergeefs waren. Er is enkel braakschade vastgesteld.