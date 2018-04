Inbreker over de vloer bij 'Sportjoy' 13 april 2018

De hockeyclub van het sportcomplex Sportjoy in de Zandstraat in Eeklo heeft een inbreker over de vloer gekregen. Het lijkt erop dat die daar geslapen heeft. Gisteren werd vastgesteld dat er een raam ingegooid werd. De politie zal de camerabeelden bekijken. (DJG)