Inbraken: weg met leeggoed, tang achtergelaten 03 april 2018

De politiezone Meetjesland Centrum kreeg in de nacht van zaterdag op zondag verschillende meldingen van inbraken. In de scoutslokalen langs de Tieltsesteenweg in Eeklo sloegen inbrekers een raam stuk en gingen ze aan de haal met bakken leeggoed. In de Ledestraat in Lembeke werd ook een raam opengebroken. De bewoner is op reis, dus is het nog niet duidelijk hoe groot de buit was. Op de Beukenlaan merkten bewoners bij thuiskomst op dat hun schuifraam open stond, maar een nadeel is er niet gekend. In de Oosteeklostraat in Lembeke werden de inbrekers betrapt toen de bewoner het licht aanstak. Ze sloegen op de vlucht en lieten een tang achter.





Patrouilles in de buurt met versterking vanuit de politiezone Assenede-Evergem leverden geen resultaat op. (WSG)