Inbraak in nachtwinkel 12 maart 2018

De nachtwinkel in de Stationsstraat heeft gisterochtend ongewenst bezoek gekregen. Rond zeven uur verschaften ze zich via de achterzijde toegang. Het inbraakalarm ging af, maar dat verhinderde de inbrekers niet om een grote hoeveelheid sigaretten mee te nemen en te vluchten. Tips zijn welkom bij de lokale recherche van de politie Meetjesland-Centrum via het nummer 09/376.46.46. (OSG)