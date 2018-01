Inbraak in Beverly Hills 22 januari 2018

Inbrekers zijn er afgelopen week in geslaagd om binnen te dringen in de voormalige nachtclub 'Beverly Hills' in de Zeelaan in Eeklo. Dat stelde de politie van Meetjesland-Centrum donderdag vast. De deur was opengebroken, en binnen het gebouw was er veel schade en wanorde. De club is al een tijdje dicht en staat te koop. (JEW/OSG)