Ina woont met kinderen nu drie maanden in Eeklo: al drie keer ingebroken en inboedel kort en klein geslagen AL DRIE KEER VOORDEUR INGETRAPT, BEWOONSTER (38) WANHOOP NABIJ JEFFREY DUJARDIN

04 augustus 2018

02u29 3 Eeklo Drie maanden woont de 38-jarige Ina Oosterlinck in Eeklo, maar thuis voelt ze zich er niet. Tot driemaal toe werd haar deur geforceerd of ingetrapt. De laatste keer, woensdagavond, werd er geld gestolen, kasten opengebroken en zelf de tv vernield. "Ik voel me hier niet meer veilig", zegt Ina.

Ina (38) woont nog maar 3 drie maanden in de Kerkstraat in Eeklo. Vorige woensdag besloot ze twee dagen met haar twee kinderen van 10 en 14 buitenhuis te gaan. Tot ze donderdagochtend telefoon kreeg. "Mijn buurman heeft 's ochtends opgemerkt dat mijn deur ingetrapt was. Mijn moeder ging binnen en zag de ravage. Een deel van de voordeur lag in mijn woonkamer. Vijf meter verder. Dus je kan je wel voorstellen hoe hard de trap tegen mij deur moest zijn." Binnen in het huis van Ina lag alles overhoop. "Mijn keuken was een grote rommel, alle kasten waren opengebroken, ik ben enkele honderden euro's kwijt. Alles dat los stond is weg, en mijn televisie werd met een bezemsteel kapot geslagen, tot de steel helemaal krom stond. De deur van de living werd ook open geschopt, daar zijn de scharnieren eruit"





Een zware tegenslag voor Ina, die een alleenstaande moeder is. "Ik heb het al zwaar genoeg gehad, ik heb een mager loontje en moet voor mijn twee kinderen zorgen."





Na de vaststellingen besloot Ina via Facebook getuigen te zoeken. "Er waren enkele buren die me vertelden dat ze rond woensdagavond 22 uur rumoer hoorden in de buurt. Veel getuigen heb ik niet. Maar ik heb wel een vermoeden wie het was", zegt ze.





Kinderen bang

Voor Ina is het allemaal te veel aan het worden. "Het is nu al de derde keer in drie maanden tijd. De eerste keer bleef het bij een poging, maar ik ben bang. Ik durf het huis niet meer uit. Ook mijn kinderen zijn enorm bang. Ze durven niet meer thuis komen, zij blijven bij familie van mij tot het veilig is."





Ina is ten einde raad, het liefst van al zou ze uit Eeklo weg willen. "Ik weet niet wat ik moet doen, ik ben op. Ik heb al enkele slapeloze nachten gehad, ik durf mijn eigen deur niet opendoen, de rolluiken zijn meestal gewoon naar beneden. Dit voelt niet meer aan als een thuis."





Intussen voelt ze zich hulpeloos, "Ik heb het gevoel dat niemand mij wilt helpen. Het OCMW wou pas volgende week een nieuwe deur komen steken. Want ze waren in verlof. Gelukkig is dat opgelost geraakt." De politie Meetjesland zegt dat ze weinig kunnen doen. "Het is een moeilijke situatie", zegt Marino Longeville, woordvoerder bij de politie Meetjesland.





"De problematiek zit voornamelijk binnen familiale situatie. Het zou onder andere gaan om een dispuut van eigendom. We hebben al proberen bemiddelen maar zonder resultaat." Gelukkig heeft Ina nog enkele vrienden waar ze op kan rekenen. "Ik heb van vrienden een televisie gekregen en wat andere benodigdheden om te leven. Maar ik wil een nieuwe start, buiten Eeklo. In de hoop dat ik daar zorgeloos mijn leven kan leiden en mijn kinderen veilig zijn."