In fluo naar school? Ten Doorn trakteert op gezonde smoothie Joeri Seymortier

12 november 2018

12u00 0 Eeklo Het college Ten Doorn in Eeklo houdt vandaag (maandag) een fluodag. Wie zichtbaar naar school komt, kan in de prijzen vallen.

De Fluodag kon niet beter vallen, want met de donkere natte ochtend was extra zichtbaarheid op straat geen overbodige luxe. “Leerlingen en leerkrachten die met de fiets of te voet naar school komen, werden gestimuleerd om er zo zichtbaar mogelijk uit te zien”, zegt algemeen directeur Annick Willems. “Heel wat leerlingen en collega’s gingen in op de oproep. Aan de poort van de Dullaert kregen de leerlingen een beloning, wanneer ze daar in fluo door de poort kwamen. Leerlingen konden ook een foto nemen. De winnaars van de fotowedstrijd krijgen gratis een gezonde smoothie. Veiligheid en gezondheid in een mooie combinatie.”