Imabru haalt twee awards binnen Joeri Seymortier

01 maart 2019

09u02 0 Eeklo Imabru, de zaak van Vic Bruggeman in Eeklo, heeft twee awards gewonnen op de beurs Batibouw.

Op de stand van Quick-Step werden alles samen drie awards uitgereikt, aan alle verdelers van België. Eeklonaar Bruggeman ging lopen met maar liefst twee van de drie awards. “In aanwezigheid van honderden verdelers uit België mochten we twee prijzen ophalen”, zegt Vic. “We winnen dit jaar de award Digitale Quick-Step Dealer en ook die van Online Media Expert. Dat betekent dat Imabru het meest inventief het merknaam Quick-Step promoot op het web en in andere media. Deze erkenning van een wereldspeler in laminaatparket en vinylvloeren is niet niets. De prijs van ‘Originele Quick-Step dealer’ ging naar De Laminaatshop uit Dendermonde.”