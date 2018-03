Hulpverleners mogen binnenkort voor garages parkeren 30 maart 2018

Hulpverleners die in Eeklo voor een garagpoort of oprit willen parkeren, zullen dat normaal vanaf 1 mei kunnen doen.





Rita Gysels (N-VA) vroeg begin dit jaar al om die mogelijkheid op te nemen in het politiereglement van de stad. Hulpverleners zoals dokters of thuisverplegers verliezen vaak kostbare tijd door een parkeerplaats te zoeken. Wie een sticker aan zijn poort hangt, geeft die hulpverleners binnenkort de toestemming om voor korte tijd voor de garagepoort te parkeren. Twee maanden na haar voorstel vroeg raadslid Gysels naar een stand van zaken. "We hebben eerst de wettelijke basis onderzocht", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Alles wordt nu voorbereid. Het is de bedoeling dat alles per 1 mei rond is, en dan kan de nieuwe regeling ook van start gaan. Parkeren zal wel enkel mogen voor een poort waar effectief een sticker hangt." (JSA)