Hulde op einde politieke carrière: eretitels voor Freddy Depuydt (sp.a) en Lut De Jaeger (Groen) Joeri Seymortier

18 december 2018

07u52 0 Eeklo De gemeenteraad van Eeklo heeft maandagavond de titel van ereschepen toegekend aan Freddy Depuydt (sp.a). Lut De Jaeger wordt eregemeenteraadslid.

De hele gemeenteraad stemde unaniem voor de titels. Het was uittredend burgemeester Koen Loete die zijn collega’s mocht huldigen. “Freddy Depuydt is een politiek beest en heeft er dertig jaar politiek op zitten”, zei Loete. “Daarvan was hij 17 jaar schepen van deze stad, met heel wat bevoegdheden. Freddy heeft er 300 gemeenteraden en maar liefst 900 schepencolleges op zitten. Lut De Jaeger heeft 18 jaar als gemeenteraadslid gewerkt. Ze was ook lerares in Ten Doorn en heeft in de provincieraad gezeteld. De twee mensen hebben echt meegewerkt aan de uitbouw van onze stad”, zei Loete.