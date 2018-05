Huis van God wordt huis voor kind SINT-JOZEFKERK TEGEN VOLGENDE ZOMER STEK VOOR 100 KINDEREN JOERI SEYMORTIER

31 mei 2018

02u40 0 Eeklo De plannen zijn klaar om van de oude Sint-Jozefkerk in Eeklo een nieuwe buitenschoolse kinderopvang te maken. Tegen de zomer van volgend jaar zal je amper nog kunnen zien dat het gebouw ooit een kerk was. De stad Eeklo pompt één miljoen euro in het project.

De Sint-Jozefkerk in Eeklo is rond de jaarwisseling onttrokken aan alle erediensten en staat sindsdien leeg. Eeklo wil voor de wijk Sint-Jozef een nieuwe kinderopvang, en gaat die in de moderne leegstaande kerk bouwen. De kerk staat er pas van het begin van de jaren zeventig, waardoor de verbouwingen relatief meevallen. In de vroegere kerk zullen vanaf halfweg volgend jaar honderd kinderen terecht kunnen. De plannen zijn klaar en nu wordt gezocht naar een aannemer om de klus te klaren.





"We gaan in en rond de kerk alle symbolische tekens wegnemen, zodat je eigenlijk niet meer kan zien dat dit ooit een kerk was", zegt schepen Ann Van den Driessche (CD&V+). "In de kerk zie je een grote halve ronde met banken. Van die banken gaan we het hout er afhalen, maar het beton behouden. Op dat beton gaan we een nieuwe houten vloer leggen, zodat we ietwat verhoogd een heel nieuw speelvlak krijgen voor de kinderen. Rondom aan de zijkant van de kerk is er plaats voor opbergkasten. De cirkel waar vandaag nog het altaar staat, wordt ook behouden. In het ontwerp is er veel aandacht voor een goede akoestiek. Voor een kinderopvang met honderd kinderen is dat echt wel nodig. We gaan ook een keuken bouwen, ongeveer ter hoogte van de inkom van de huidige kerk. Er komt ook een trap naar de twee lokalen op de bovenverdieping boven de winterkapel. Die ruimtes zullen ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden. We gaan ook een groot raam steken, zodat de kinderen in de tuin van de kerk kunnen. Daar willen we ook een buitenpodium maken."





De omgebouwde kerk zal niet alleen een buitenopvang worden, maar moet ook gebruikt kunnen worden door de school naast de kerk en door de socioculturele verenigingen van de buurt.





Wijkgebonden activiteiten

"De school in de Abdijstraat heeft nood aan wat extra ruimte en zal daar ook terecht kunnen", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Ideaal om de kinderen daar bewegingsopvoeding te geven, spel of creatieve activiteiten. Ook wijkgebonden activiteiten van verenigingen zullen daar kunnen plaats vinden."





De moderne losstaande toren voor het kerkgebouw zal behouden blijven, maar de klokken worden eruit gehaald. De aannemer voor de werken wordt nu gezocht en moet tegen juli al bekend zijn. Tegen 15 oktober zou die met de werken moeten starten. Hij krijgt 170 werkdagen de tijd, waardoor de nieuwe buitenschoolse kinderopvang klaar moet zijn tegen de zomer van volgend jaar. Kostprijs: 1.015.941 euro.