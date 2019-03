Hugo Bulté trekt deuren ziekenhuis AZ Alma na bijna dertig jaar achter zich dicht Joeri Seymortier

26 maart 2019

10u52 0 Eeklo Het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo heeft Hugo Bulté uitgewuifd, de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Sinds 1991 speelt Hugo Bulté een belangrijke rol in het ziekenhuis. Hij startte als voorzitter van de Raad van Bestuur van het vroegere Elisabeth Ziekenhuis in Sijsele, en was de stuwende kracht achter de fusie met de Heilig Hartkliniek in Eeklo, die uiteindelijk tot AZ Alma en tot het nieuwbouwziekenhuis in Eeklo heeft geleid.

Hugo Bulté kreeg het ereteken van Ridder in de Kroonorde opgespeld door voormalig burgemeester Koen Loete. In de Raad van Bestuur wordt Hugo Bulté als voorzitter opgevolgd door ondernemer Dirk Vandenbussche uit Aalter. “Ik ben blij dat ik tientallen jaren met mensen en voor mensen heb kunnen werken. Voor de zwaksten van onze maatschappij”, zei Hugo Bulté in zijn dankwoord.