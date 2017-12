Hoogzwangere vrouw ongedeerd na crash 02u35 16 Foto JEW De BMW met daarin een zwangere vrouw werd in de flank gegrepen door de Ford Fusion van de 71-jarige man. Door de klap vloog de BMW tegen een geparkeerde grijze Peugeot. Eeklo Een acht maanden zwangere vrouw (25) uit Eeklo is als bij wonder ongedeerd uit haar BMW kunnen stappen na een zwaar verkeersongeval op het kruispunt van de Grote Baan (N9) met de Bredestraat in Lovendegem. Een zeventiger liep zware verwondingen op.

Rond half twee ging het mis. Een 71-jarige man uit Lovendegem reed uit Kort Eindeken en probeerde de drukke N9 over te steken. Hij moest in de Bredestraat zijn waar hij woont. "Vermoedelijk maakte hij een inschattingsfout", zegt politiecommissaris Marc Van Wabeke. Net op het moment dat hij de baan overstak, kwam de 25-jarige vrouw met haar vriend in een BMW aangereden. Die werd vol in de flank gegrepen, waardoor die wegslingerde tegen een geparkeerde Peugeot. Omdat de vrouw acht maanden zwanger was, werd ze preventief naar het ziekenhuis gebracht voor een medische check-up. Daar kwam al snel goed nieuws over de baby. De 71-jarige bestuurder liep zware verwondingen op. Zonder levensgevaar werd hij naar het ziekenhuis overgebracht.





De eigenaars van de Peugeot zuchtten eens heel diep toen ze hun wagen met de koffer omhoog zagen staan. "We hadden die een week geleden hier geparkeerd. Hij moest goed in het zicht staan, want we hadden hem te koop gezet. We hadden gehoopt om er nog een mooie prijs voor te krijgen, maar dat mogen we nu wel vergeten. Hij is helemaal perte totale." De drie wagens werden getakeld. Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder richting Eeklo. (JEW)