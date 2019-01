Hond Lexy sterft aan hartstilstand door vuurwerk: “Het doet pijn dat ons meisje er niet meer is” Jeffrey Dujardin

03 januari 2019

18u42 30 Eeklo Voor Bart Claus en zijn familie uit Eeklo is het nieuwe jaar met een zware domper gestart. Hun hond Lexy glipte iets voor middernacht naar buiten. Toen het vuurwerk begon, hoorde Bart Lexy nog tweemaal blaffen voor ze wegrende in volle paniek. Ze werd woensdag dood teruggevonden. “Ik voel me nog altijd schuldig dat ik mijn meisje uit het oog verloren heb.”

Wat een feestelijke oudejaarsnacht moest worden voor Bart en zijn familie uit Eeklo werd al snel een emotionele rollercoaster van enkele dagen. Juist voor middernacht glipte zijn geliefde hond Lexy naar buiten. “Er ging iemand roken rond half twaalf, waarschijnlijk glipte ze dan buiten. Niemand had iets door. Toen het vuurwerk begon, hoorde ik haar twee keer blaffen in de verte”, zegt hij. Bart probeerde haar nog achterna te lopen maar ze liep te snel. “Mijn meisje was in volle paniek, ze was onhoudbaar.”

Hartstilstand

Het was een start van een emotionele zoektocht. “Ik heb zo snel mogelijk iets op Facebook geplaatst en ik ben overal naartoe gereden. Ik moest ze vinden.” Het bericht van Claus werd 3.000 keer gedeeld, wat leidde tot vele reacties. “Er waren berichten van mensen die haar gezien hadden of mensen die ons alle steun toewensten. Ik was echt daarvan onder de indruk, van de warme en lieve mensen die bereid waren om ons te helpen zoeken.” Tot woensdag het treurige bericht kwam, Lexy was gevonden maar spijtig genoeg overleden. “Iemand die zijn haag aan het scheren was zag haar liggen, twee kilometer van ons huis. Lexy overleed aan een hartstilstand, door de stress.”

Het was een harde klap voor Bart en zijn gezin. “Ze was een deel van ons gezin, ons meisje. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo’n harde klap ging zijn, maar ik was er echt niet goed van. Onze kinderen zitten er ook echt mee in. Er is een leegte ontstaan, die niet zomaar opgevuld kan worden door een andere hond.” Bart heeft Lexy haar laatste rustplaats gegeven aan een boom bij hen thuis. “Zo blijft ze voor altijd bij ons. Het was echt een lieve hond met veel energie”, zegt Bart met krop in de keel.

Groot kaliber van vuurwerk

Wat hem opviel op oudjaar, was het kaliber van vuurwerk dat afgestoken werd. “Eerst en vooral, ik ben niet tegen vuurwerk, ik heb zelf jaren vuurwerk afgestoken. Kleine pijlen weliswaar. Als ik nu zag wat voor een knallen het waren en de restanten zag op straat, dat is toch een ander kaliber. Of het afgeschaft moet worden? Nee, absoluut niet. Maar in een gecontroleerde professionele omgeving kan je werken met zwaar kaliber, niet in je achtertuin. Als ik hoor in de buurt hoeveel mensen hun huisdieren geraakt zijn hierdoor, een duivenmelker die de helft van zijn duiven verloor. Een hond die tot bloedens toe het raamkozijn kapot bijt van de angst. Dat is toch een teken dat het anders mag?”