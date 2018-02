Hoeve Moeie 49 wordt stadsboerderij 23 februari 2018

De stad Eeklo verkoopt haar hoeve aan de Moeie 49 voor de realisatie van een ecologisch project. Het wordt een nieuwe stadsboerderij.





Eeklo krijgt 125.000 euro en verkoopt aan Simon Van Damme en Mauri Boute uit Gent. "Bedoeling is dat daar een stadsboerderij komt, waar we een mooi ecologisch project van kunnen maken", zegt schepen Bob D'haeseleer (Groen). "We hadden de boerderij in 2014 zelf aangekocht en verkopen die nu weer door. Met de opbrengst van de verkoop en wat geld uit het boscompensatiefonds, zal dit project geen euro kosten aan de belastingbetaler. Maar we krijgen er als stad wel een stadsboerderij bij en errond hebben we drie hectare extra bos. Een meerwaarde voor heel de stad", aldus schepen Bob D'haeseleer. (JSA)