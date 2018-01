Hiphop en quiz in De Route 02u47 0

Jeugdhuis De Route in de Kerkstraat in Eeklo organiseert op het einde van de kerstvakantie nog enkele activiteiten. Op vrijdag 4 januari is er een workshop Hiphop. Je kan er terecht van 13 tot 15 uur. Op zaterdag 6 januari is er om 20 uur Viva La Trivia. Dat wordt een ludieke quiz in het jeugdhuis met leuke prijzen. Info: www.jhderoute.be. (JSA)