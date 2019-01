Hinder door bouw windmolens op grens Eeklo met Sint-Laureins Joeri Seymortier

26 januari 2019

11u20 0 Eeklo De komende weken kan er verkeershinder zijn in de buurt van de Boterhoek, op de grens van Eeklo met Sint-Laureins.

langs de expressweg N49 worden nieuwe windmolens gebouwd. Daardoor is er verkeershinder in de Boterhoek. De werken gebeuren in vijf opeenvolgende fasen. De verkeershinder zal zich telkens beperken tot de plaats van de werken. Er is voor wagens een omleiding voorzien via de Bredeweg. Fietsers en voetgangers zullen altijd door kunnen langs de werf.

Info: www.eeklo.be.